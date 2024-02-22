Прокурорам и следователям разрешили использовать автоматы для личной защиты

Современные автоматы Калашникова внесли в перечень типов и моделей оружия, предназначенного для личной защиты прокуроров и сотрудников Следственного комитета. Это следует из опубликованного постановления кабинета министров РФ.

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Документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. В перечне типов и моделей оружия на вооружении прокуроров и следователей закреплены автоматы Калашникова 5,45 мм и АК 15.

Также прокуроры и следователи могут использовать пистолеты АПС 9 мм.

Ранее Генеральная прокуратура потребовала взыскать в пользу государства активы автодилера «Рольф». Соответствующий иск поступил в Московский районный суд Санкт-Петербурга, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com // Платон Арляпов
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