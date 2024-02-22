Прокурорам и следователям разрешили использовать автоматы для личной защиты

Мать Навального подписала свидетельство о его смерти Путин прибыл в Чувашию из Татарстана Латвия запретила ввоз сельхозпродукции и кормов из РФ и Белоруссии Мосбиржа с 27 февраля исключит депозитарные расписки Qiwi из своих индексов Потепление придёт в столичный регион с 23 февраля