Поклонская прошла аттестацию в Генпрокуратуре

Бывший прокурор Крыма, экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская прошла аттестацию в Генпрокуратуре. Об этом она рассказала в видеообращении к своей фан-группе в соцсети «ВКонтакте».

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«Теперь только вперед», — заявила Поклонская.

Не уточняется, была ли аттестация очередной или внеплановой. Согласно приказам Генпрокуратуры, проводить аттестацию могут в том числе при переводе на новую должность (не ранее, чем через год после назначения).

Поклонская с июня 2022 года является советником генерального прокурора, напоминает RT. При этом на сайте надзорного ведомства нет информации о ней, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:ГенпрокуратураНаталья Поклонская

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