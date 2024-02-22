Поклонская прошла аттестацию в Генпрокуратуре

«Теперь только вперед», — заявила Поклонская.

Не уточняется, была ли аттестация очередной или внеплановой. Согласно приказам Генпрокуратуры, проводить аттестацию могут в том числе при переводе на новую должность (не ранее, чем через год после назначения).

Поклонская с июня 2022 года является советником генерального прокурора, напоминает RT. При этом на сайте надзорного ведомства нет информации о ней, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

