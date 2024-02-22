Поклонская прошла аттестацию в Генпрокуратуре
Бывший прокурор Крыма, экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская прошла аттестацию в Генпрокуратуре. Об этом она рассказала в видеообращении к своей фан-группе в соцсети «ВКонтакте».
«Теперь только вперед», — заявила Поклонская.
Не уточняется, была ли аттестация очередной или внеплановой. Согласно приказам Генпрокуратуры, проводить аттестацию могут в том числе при переводе на новую должность (не ранее, чем через год после назначения).
Поклонская с июня 2022 года является советником генерального прокурора, напоминает RT. При этом на сайте надзорного ведомства нет информации о ней, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru