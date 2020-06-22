Прокурор заявил о доказанности вины режиссера Серебренникова
Гособвинитель по делу режиссера Кирилла Серебренникова заявил о том, что факт хищения 129 миллионов рублей в «Седьмой студии» при реализации театрального проекта «Платформа» доказан.
Третий раз на ту же «Платформу». Стали известны результаты новой экспертизы по «делу Серебренникова»
«Обвинение считает вину всех фигурантов дела доказанной», - заявил представитель прокуратуры в ходе заседания Мещанского суда Москвы, сообщает RT.
Отметим, что сегодня в суде начались прения: гособвинитель, в частности, должен назвать сроки наказания для фигурантов дела. Затем с последним словом смогут выступить обвиняемые.
В заключении судья удалится в совещательную комнату для вынесения приговора. Все фигуранты дела, включая режиссера, свою вину отрицают.
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