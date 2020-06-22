Прокурор заявил о доказанности вины режиссера Серебренникова

«Обвинение считает вину всех фигурантов дела доказанной», - заявил представитель прокуратуры в ходе заседания Мещанского суда Москвы, сообщает RT.



Отметим, что сегодня в суде начались прения: гособвинитель, в частности, должен назвать сроки наказания для фигурантов дела. Затем с последним словом смогут выступить обвиняемые.



В заключении судья удалится в совещательную комнату для вынесения приговора. Все фигуранты дела, включая режиссера, свою вину отрицают.

