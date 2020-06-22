Прокурор заявил о доказанности вины режиссера Серебренникова

Гособвинитель по делу режиссера Кирилла Серебренникова заявил о том, что факт хищения 129 миллионов рублей в «Седьмой студии» при реализации театрального проекта «Платформа» доказан.

Третий раз на ту же «Платформу». Стали известны результаты новой экспертизы по «делу Серебренникова»

«Обвинение считает вину всех фигурантов дела доказанной», - заявил представитель прокуратуры в ходе заседания Мещанского суда Москвы, сообщает RT.

Отметим, что сегодня в суде начались прения: гособвинитель, в частности, должен назвать сроки наказания для фигурантов дела. Затем с последним словом смогут выступить обвиняемые.

В заключении судья удалится в совещательную комнату для вынесения приговора. Все фигуранты дела, включая режиссера, свою вину отрицают.

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ФОТО: РИА Новости//Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ПриговорСудКирилл Серебренников
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