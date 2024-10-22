Прокурор запросил почти семь лет водителю упавшего в реку Мойку автобуса

Также сторона обвинения попросила запретить мужчине управлять транспортными средствами на срок два года 11 месяцев.

Защита водителя обратилась к суду с просьбой учесть все смягчающие обстоятельства и назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

ДТП произошло в Санкт-Петербурге 10 мая. Автобус врезался в два автомобиля, после чего пробил ограду и рухнул в реку. Погибли семь человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

