Прокурор запросил почти семь лет водителю упавшего в реку Мойку автобуса
Гособвинитель запросиль шесть лет и 10 месяцев колонии общего режима для водителя упавшего в реку Мойку автобуса. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Также сторона обвинения попросила запретить мужчине управлять транспортными средствами на срок два года 11 месяцев.
Защита водителя обратилась к суду с просьбой учесть все смягчающие обстоятельства и назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы.
ДТП произошло в Санкт-Петербурге 10 мая. Автобус врезался в два автомобиля, после чего пробил ограду и рухнул в реку. Погибли семь человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru