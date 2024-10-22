Прокурор запросил почти семь лет водителю упавшего в реку Мойку автобуса

Гособвинитель запросиль шесть лет и 10 месяцев колонии общего режима для водителя упавшего в реку Мойку автобуса. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Суд в Санкт-Петербурге наказал владельца упавшего в Мойку автобуса

Также сторона обвинения попросила запретить мужчине управлять транспортными средствами на срок два года 11 месяцев.

Защита водителя обратилась к суду с просьбой учесть все смягчающие обстоятельства и назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

ДТП произошло в Санкт-Петербурге 10 мая. Автобус врезался в два автомобиля, после чего пробил ограду и рухнул в реку. Погибли семь человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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