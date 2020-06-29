Прокурор запросил 2 года колонии экс-бухгалтеру «Седьмой студии»

Масляева ранее дала показания на Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела о хищении 129 миллионов рублей, выделенных на проект «Платформа». Она признала вину в мошенничестве, в то время как остальные фигуранты – нет.

На прошлой неделе суд назначил режиссёру Серебренникву, бывшему продюсеру «Седьмой студии» Алексею Малобродскому и бывшему гендиректору студии Юрию Итину условные сроки и штрафы.

