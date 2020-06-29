Прокурор запросил 2 года колонии экс-бухгалтеру «Седьмой студии»
Прокурор попросил два года и три месяца колонии для бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, передаёт ТАСС. Предполагается, что она будет освобождена от наказания.
Масляева ранее дала показания на Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела о хищении 129 миллионов рублей, выделенных на проект «Платформа». Она признала вину в мошенничестве, в то время как остальные фигуранты – нет.
На прошлой неделе суд назначил режиссёру Серебренникву, бывшему продюсеру «Седьмой студии» Алексею Малобродскому и бывшему гендиректору студии Юрию Итину условные сроки и штрафы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru