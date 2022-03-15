Прокурор просит заменить Навальному колонию общего режима на строгого

Обвинение просит перевести оппозиционера Алексея Навального из колонии общего режима в колонию строгого режима. Это уточнила прокурор Надежда Тихонова на процессе, который проходит во вторник в Лефортовском суде Москвы.

Ранее сегодня прокурор попросила приговорить Навального к 13 годам колонии по делу о мошенничестве и оскорблении суда, а также к штрафу в 1,2 миллиона рублей.