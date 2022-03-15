Прокурор просит заменить Навальному колонию общего режима на строгого

Обвинение просит перевести оппозиционера Алексея Навального из колонии общего режима в колонию строгого режима. Это уточнила прокурор Надежда Тихонова на процессе, который проходит во вторник в Лефортовском суде Москвы.

Ранее сегодня прокурор попросила приговорить Навального к 13 годам колонии по делу о мошенничестве и оскорблении суда, а также к штрафу в 1,2 миллиона рублей.

Пресс-секретаря Навального Ярмыш объявили в розыск

Лефортовский суд Москвы начал 15 февраля рассмотрение уголовного дела в отношении Навального по четырем эпизодам мошенничества со средствами, собранными его Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещен в России) и по двум эпизодам неуважения к суду в ходе процесса по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПрокурорАлексей Навальный
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