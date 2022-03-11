Пресс-секретаря Навального Ярмыш объявили в розыск

Согласно документу, Ярмыш разыскивается «по статье УК».

Ранее агентство «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники сообщило, что Ярмыш покинула Россию и выехала в Хельсинки.

В августе 2021 года Ярмыш признали виновной в призывах к нарушению санитарных норм в ходе несанкционированной акции в Москве и приговорили к ограничению свободы сроком на один год и шесть месяцев, в течение которых ей запрещается покидать своё жилище после 22:00, менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, а также участвовать в митингах, сообщает RT.

