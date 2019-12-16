Дело экс-главы Серпуховского района Шестуна направлено в прокуратуру

Кроме того, Шестуна обвиняют в незаконном приобретении вместе с двумя подельниками-предпринимателями муниципальной земли, которую они затем реализовывали по завышенным ценам.

Ущерб бюджету от этих действий оценивается в 64,5 миллиона рублей.

При этом у трех фигурантов дела, а также у связанных с ними юридических лиц и родственников, обнаружено имущество, стоимость которого оценена в 3,2 миллиарда рублей, отмечает РИА ФАН. Две трети этой суммы обращены в доход государства.

Шестуна задержали 13 июня 2018 года после обысков в его доме и в здании районной администрации, напоминает Москва 24. Сам бывший чиновник свою вину не признаёт, он настаивает, что его дело возбуждено незаконно.









