Дело экс-главы Серпуховского района Шестуна направлено в прокуратуру
Следственный комитет объявил о завершении расследования в отношении бывшего руководителя Серпуховского района Московской области Александра Шестуна. Экс-чиновника обвиняют в мошенничестве, коррупции и незаконном бизнесе. Уголовное дело Александра Шестуна направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
По версии следствия, Шестун, в частности, брал взятки за покровительство одной из некоммерческих организаций по развитию физкультуры и спорта. По материалам дела, общая сумма незаконного дохода за шесть лет составила почти 10 миллионов рублей.
Кроме того, Шестуна обвиняют в незаконном приобретении вместе с двумя подельниками-предпринимателями муниципальной земли, которую они затем реализовывали по завышенным ценам.
Ущерб бюджету от этих действий оценивается в 64,5 миллиона рублей.
При этом у трех фигурантов дела, а также у связанных с ними юридических лиц и родственников, обнаружено имущество, стоимость которого оценена в 3,2 миллиарда рублей, отмечает РИА ФАН. Две трети этой суммы обращены в доход государства.
Шестуна задержали 13 июня 2018 года после обысков в его доме и в здании районной администрации, напоминает Москва 24. Сам бывший чиновник свою вину не признаёт, он настаивает, что его дело возбуждено незаконно.
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