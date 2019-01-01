Общество

Прокурор просит для полковника Захарченко 15,5 лет колонии строгого режима

15 мая17:47

Обвинение просит для полковника Дмитрия Захарченко 15,5 года колонии строгого режима и штраф в размере 494,9 миллиона рублей, сообщает РИА Новости.

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Помимо этого полковника просят лишить званий, наград и медалей. Напомним, Дмитрий Захарченко обвиняется во взяточничестве. Как отмечает телеканал «360», за время службы Захарченко нажил нечестным путём много ценного имущества и средств на сумму более 10 миллионов рублей. Он был задержан в сентябре 2016 года при получении взятки в 7 миллионов рублей. Объяснить происхождение всех денежных средств, впоследствии обнаруженных в его квартире, он не смог.


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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
ТЕГИ:Полковник ЗахарченкоВзяткиНаказание

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