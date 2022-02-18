Суд заменил брату Навального условный срок на реальный

Ранее Олега Навального признали виновным в нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции протеста и приговорили к одному году лишения свободы условно.

Навальный не пришел в пятницу в суд, хотя, по словам судьи, был извещен о заседании.

Ранее МВД РФ объявило его в федеральный розыск. По данным ТАСС, Олег Навальный скрывается на Кипре.

15 февраля в Покрове начали рассматривать новое уголовное дело в отношении Алексея Навального о мошенничестве и неуважении к суду.

