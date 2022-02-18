Суд заменил брату Навального условный срок на реальный

Люблинский суд Москвы заменил в пятницу брату оппозиционера Алексея Навального Олегу условное наказание на реальное, сообщает РИА Новости

Согласно приговору, он должен отбыть наказание в колонии строгого режима.

В колонии в Покрове начался выездной процесс по новому делу Навального

Ранее Олега Навального признали виновным в нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции протеста и приговорили к одному году лишения свободы условно.

Навальный не пришел в пятницу в суд, хотя, по словам судьи, был извещен о заседании.

Ранее МВД РФ объявило его в федеральный розыск. По данным ТАСС, Олег Навальный скрывается на Кипре.

15 февраля в Покрове начали рассматривать новое уголовное дело в отношении Алексея Навального о мошенничестве и неуважении к суду.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Алексей НавальныйСудОппозиция
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