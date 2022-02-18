Суд заменил брату Навального условный срок на реальный
Люблинский суд Москвы заменил в пятницу брату оппозиционера Алексея Навального Олегу условное наказание на реальное, сообщает РИА Новости
Согласно приговору, он должен отбыть наказание в колонии строгого режима.
Ранее Олега Навального признали виновным в нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции протеста и приговорили к одному году лишения свободы условно.
Навальный не пришел в пятницу в суд, хотя, по словам судьи, был извещен о заседании.
Ранее МВД РФ объявило его в федеральный розыск. По данным ТАСС, Олег Навальный скрывается на Кипре.
15 февраля в Покрове начали рассматривать новое уголовное дело в отношении Алексея Навального о мошенничестве и неуважении к суду.
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