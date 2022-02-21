Экс-соратник Навального: собранные на выборы деньги Алексей тратил на личные нужды
Алексей Навальный заранее знал о том, что не сможет участвовать в выборах президента России, но продолжал собирать пожертвования на свою компанию, которые тратил на личные нужды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на показания Лефортовскому суду Москвы экс-соратника Навального Виталия Серуканова.
По словам Серуканова, факт невозможности участия Навального в выборах старались не афишировать, «чтобы не уменьшить поток пожертвований».
Серуканов был членом Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иноагентом, экстремистской организацией и запрещен) до 2017 года, а после уволился. Согласно его показаниям, работа в ФБК – это «идеологическое рабство». Также экс-соратник Навального отметил, что зарплата у сотрудников Фонда очень маленькая – от 15 тыс. до 30 тыс. рублей.
21 февраля Лефортовский суд Москвы на выездном заседании слушает новое дело в отношении Навального. Его обвиняют в мошенничестве в размере около 2,7 млн рублей, которые были выделены в качестве пожертвований ФБК.
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