Прокурор потребовал по шесть лет колонии для Беркович и Петрийчук

Сторона обвинения просит суд приговорить режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук к шести годам колонии по уголовному делу об оправдании терроризма. Такую информацию обнародовали адвокаты Беркович.

Прокурор считает, что наказание они могут отбывать в колонии общего режима. Он также требует лишить обеих подсудимых права администрировать электронные сайты в течении четырёх лет.

Вениамин Смехов выступил на суде по делу Беркович и Петрийчук

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», заседания по этому делу проводятся во Втором Западном окружном военном суде в закрытом формате. Поводом для уголовного преследования Беркович и Петрийчук стал спектакль «Финист - Ясный сокол». Он поставлен первой по пьесе второй.

Сюжет посвящён женщинам, которые знакомились в соцсетях с радикальными исламистами на основе реальных допросов. Причём спектакль получил две премии «Золотая маска» 2022 года.



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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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