Прокурор попросил суд приговорить певца Шарлота к 7 годам и 5 месяцам колонии
В ходе судебного процесса в Самарском областном суде по обвинению певца Эдуарда Шарлота (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в возбуждении ненависти, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, а также в реабилитации нацизма, прокурор попросил судью вынести приговор, предусматривающий наказание артисту в виде лишения свободы на срок 7 лет и 5 месяцев с отбыванием его в колонии общего режима, а также назначить штраф в размере 299 тысяч рублей, передает ТАСС.
Находясь под стражей, певец записал обращение с извинениями патриарху Кириллу и всем верующим. Кроме того, стало известно, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл простил Шарлота и просил не применять к нему наказание.
Ранее Росфинмониторинг внёс певца Шарлота в список террористов и экстремистов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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