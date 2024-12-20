Прокурор попросил суд приговорить певца Шарлота к 7 годам и 5 месяцам колонии

В ходе судебного процесса в Самарском областном суде по обвинению певца Эдуарда Шарлота (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в возбуждении ненависти, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, а также в реабилитации нацизма, прокурор попросил судью вынести приговор, предусматривающий наказание артисту в виде лишения свободы на срок 7 лет и 5 месяцев с отбыванием его в колонии общего режима, а также назначить штраф в размере 299 тысяч рублей, передает ТАСС.