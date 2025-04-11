Прокурор попросил признать Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми
Гособвинение попросило Бутырский суд Москвы признать доказанной виновность Михаила Хачатуряна, которого посмертно обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью и сексуальное насилие над дочерьми. Об этом рассказал ТАСС адвокат одной из девушек Алексей Паршин.
По его словам, стороны завершили процесс представления доказательств и сегодня приступили к прениям сторон.
Прокуратура попросила суд признать доказанной виновность Хачатуряна и прекратить его уголовное преследование в связи со смертью. Защита потерпевшей стороны поддержала позицию прокурора.
Уголовное дело в отношении Хачатуряна слушается в закрытом режиме уже почти два года. Родственники погибшего настаивают на невиновности отца девушек.
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