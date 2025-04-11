Прокурор попросил признать Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми

Гособвинение попросило Бутырский суд Москвы признать доказанной виновность Михаила Хачатуряна, которого посмертно обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью и сексуальное насилие над дочерьми. Об этом рассказал ТАСС адвокат одной из девушек Алексей Паршин.

По его словам, стороны завершили процесс представления доказательств и сегодня приступили к прениям сторон.