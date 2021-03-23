Сестер Хачатурян признали потерпевшими по делу о насилии и побоях со стороны отца
Сестер Хачатурян признали потерпевшими по делу о насилии и побоях со стороны отца, передает ТАСС.
Следственный комитет РФ официально подтвердил возбуждение уголовного дела против отца сестер Хачатурян Михаила. По версии следствия, он истязал детей и совершал против них действия сексуального характера. Сестры признаны потерпевшими, подчеркивает RT.
Тело Михаила Хачатуряна со множественными колотыми ранениями было обнаружено в Москве в июле 2018 года. Позже дочери Хачатуряна признали вину в убийстве отца. Девушек обвинили в убийстве по предварительному сговору. Защита утверждает, что сестры оказались в безвыходной ситуации из-за издевательств и сексуального насилия со стороны отца.
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