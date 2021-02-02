Прокурор назвала Навального единственным дважды условно осужденным в РФ
Прокурор Екатерина Фокина на судебном заседании по делу оппозиционера Алексея Навального заявила, что политик — единственный россиянин, условно осужденный дважды. Об этом сообщает ТАСС.
Как отметила прокурор, ранее ни к кому не применялось подобное «чрезвычайное снисхождение суда».
Ранее Навальный выступил с речью, в которой потребовал немедленного освобождения, сообщает Ura.ru.
Во вторник в Мосгорсуде проходит заседание по замене условного срока Навального на реальный. ФСИН обвиняет оппозиционера в нарушениях условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и требует 3,5 года колонии и 500 тысяч рублей штрафа.
Вернувшегося из Германии Навального задержали 17 января в аэропорту «Шереметьево». По данным ФСИН, оппозиционер был объявлен в розыск «за многократные нарушения испытательного срока». Суд вынес решение об аресте Навального до 15 февраля.
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