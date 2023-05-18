Прокурор запросил для Ройзмана штраф в 260 тысяч рублей

Речи о лишении свободы не идет.

При этом, как отмечается, гособвинение в качестве смягчающих обстоятельств учло, наличие у Ройзмана двух несовершеннолетних детей, положительные характеристики и благотворительную деятельность.

Судья при этом отказался приобщить к делу некоторые из обращений в поддержку обвиняемого, в частности, от Аллы Пугачевой и Наины Ельциной. Он назвал эти обращения – непроцессуальными, то есть не оформленными в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ.

Ранее стало известно, что Ройзман вышел из спецприемника в Екатеринбурге, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

