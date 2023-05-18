Прокурор запросил для Ройзмана штраф в 260 тысяч рублей
В Октябрьском районном суде Екатеринбурга прокуратур настаивает на штрафе в размере 260 тысяч рублей в качестве наказания для бывшего мэра города Евгения Ройзмана (признан в России иноагентом), обвиняемого в повторной дисскредитации армии, сообщает РИА Новости.
Речи о лишении свободы не идет.
При этом, как отмечается, гособвинение в качестве смягчающих обстоятельств учло, наличие у Ройзмана двух несовершеннолетних детей, положительные характеристики и благотворительную деятельность.
Судья при этом отказался приобщить к делу некоторые из обращений в поддержку обвиняемого, в частности, от Аллы Пугачевой и Наины Ельциной. Он назвал эти обращения – непроцессуальными, то есть не оформленными в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ.
Ранее стало известно, что Ройзман вышел из спецприемника в Екатеринбурге, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru