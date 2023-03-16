Евгения Ройзмана арестовали на 14 суток

Признанный в России иноагентом экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман был арестован на 14 суток, сообщает РИА Новости.





Соответствующее решение принял Ленинский районный суд Екатеринбурга. Экс-мера арестовали по статье КоАП «пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций».

Ройзмана заключили под стражу за репост в социальной сети «ВКонтакте» видеоролика, на котором присутствует символика «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, запрещенная в России экстремистская организация).

Адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов обратился в суд с просьбой о направлении запроса к «ВКонтакте» и раскрытии данных о владельце и администраторе сделавшего репост сообщества «Евгений Ройзман», однако судья ходатайство отклонил.

Ранее Ройзман отказался не признавать вину в административном правонарушении и заявил, что никогда не пользовался соцсетью «ВКонтакте», сообщает НСН.

