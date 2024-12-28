Прокуратуры трех регионов внесли предостережения за поддержку многоженства в РФ

Уточняется, что по поручению Генпрокуратуры России вынесены предостережения: прокуратурой Нижегородской области — в адрес председателя Совета улемов ДУМ Нижегородской области М. Беюсова, а прокуратурой Свердловской области — в адрес председателя ДУМ Свердловской области А. Мухутдинова. Прокуратура Москвы в свою очередь вынесла предостережения в адрес главного редактора издательского дома «Медина» Д. Мухетдинова.

По данным Генпрокуратуры, эти лица распространяют высказывания, поддерживающие и обосновывающие правильность многоженства.

Ранее Совет улемов ДУМ РФ отозвал позволяющую многоженство фетву из-за общественного резонанса, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





