Прокуратуры трех регионов внесли предостережения за поддержку многоженства в РФ
Прокуратуры Москвы, Нижегородской и Свердловской областей предостерегли представителей исламских организаций в связи с поддержкой многоженства, сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в надзорном ведомстве.
Уточняется, что по поручению Генпрокуратуры России вынесены предостережения: прокуратурой Нижегородской области — в адрес председателя Совета улемов ДУМ Нижегородской области М. Беюсова, а прокуратурой Свердловской области — в адрес председателя ДУМ Свердловской области А. Мухутдинова. Прокуратура Москвы в свою очередь вынесла предостережения в адрес главного редактора издательского дома «Медина» Д. Мухетдинова.
По данным Генпрокуратуры, эти лица распространяют высказывания, поддерживающие и обосновывающие правильность многоженства.
Ранее Совет улемов ДУМ РФ отозвал позволяющую многоженство фетву из-за общественного резонанса, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru