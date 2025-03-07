Прокуратура выявила нарушения в реконструкции АПП на границе с Латвией
Транспортная прокуратура обнаружила нарушения сроков строительства и отклонения от проектной документации при реконструкции пункта пропуска Бурачки в Псковской области на границе с Латвией, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Великолукский транспортный прокурор потребовал устранить выявленные нарушения, включая отступления от проектных требований.
Проверка показала, что строительство нарушает установленные сроки, а также есть отклонения от утвержденной проектной документации. Прокуратура направила представления директору Псковского филиала ФГКУ «Росгранстрой» и подрядчику работ, взяв на контроль процесс устранения нарушений.
По данным «Росгранстроя», строительные работы в автомобильном пункте пропуска Бурачки должны завершиться в 2025 году. Реконструкция идет без остановки работы пункта пропуска. Проект включает расширение полос движения с 19 до 26, что увеличит пропускную способность с 2 тысяч до 2,4 тысяч автомобилей в сутки. Также будут построены и модернизированы различные здания и сооружения, включая досмотровые корпуса, передает «Радиоточка НСН».
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