Прокуратура выявила нарушения в реконструкции АПП на границе с Латвией

Проверка показала, что строительство нарушает установленные сроки, а также есть отклонения от утвержденной проектной документации. Прокуратура направила представления директору Псковского филиала ФГКУ «Росгранстрой» и подрядчику работ, взяв на контроль процесс устранения нарушений.

По данным «Росгранстроя», строительные работы в автомобильном пункте пропуска Бурачки должны завершиться в 2025 году. Реконструкция идет без остановки работы пункта пропуска. Проект включает расширение полос движения с 19 до 26, что увеличит пропускную способность с 2 тысяч до 2,4 тысяч автомобилей в сутки. Также будут построены и модернизированы различные здания и сооружения, включая досмотровые корпуса, передает «Радиоточка НСН».

