Более 20 тысяч латвийцев интересуются переездом в Россию
Латвийцы стали резко интересоваться механизмом переселения в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление временного поверенного в делах РФ в Латвии Дмитрия Касаткина.
По его словам, за 2024 год поступило более 20 тыс. таких обращений, тогда как несколькими годами ранее такой спрос исчислялся всего несколькими тысячами. Как отметил дипломат, интерес латвийцев в рамках указа о переезде в Россию иностранцев, разделяющих традиционные ценности, тоже не мал.
Ранее президент России Владимир Путин призвал создавать условия для переезда специалистов в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru