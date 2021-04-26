Прокуратура выявила нарушения при вакцинации в ряде регионов

По его словам, речь идет о нарушении порядка и условий иммунизации граждан, а также правил перевозки и хранения вакцины. Буксман также отметил, что процедуре и порядку проведения иммунизации правоохранительные органы уделяют особое внимание во всех регионах страны.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что главное преимущество российской вакцины перед зарубежными аналогами - технологическая чистота, что позволяет избежать многих осложнений.

