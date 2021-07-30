На комика Идрака Мирзализаде завели дело за шутку про русских

Известный стендап-комик Идрак Мирзализаде стал фигурантом административного дела из-за националистической шутки про русских, сообщает ТАСС.

Прокуратура Центрального административного округа Москвы возбудила в отношении него дело по статье 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Мирзализаде грозит административный арест на 15 суток, штраф до 20 тысяч рублей или обязательные работы до 100 часов.

Речь идет о видеоролике, в котором комик пошутил о ксенофобии и высказался на тему поведения русских, отмечает «МК». Его также возмущало, что москвичи смотрят на него свысока, хотя, по его мнению, сами они из себя ничего не представляют.

После шутки в программе «Разгоны» на Мирзализаде обрушилась критика, в частности, со стороны Владимира Соловьева. Кроме того, 25 июня комика избили в центре Москвы. Сам стендапер утверждает, что фразы вырвали из контекста, поэтому зрители не правильно его поняли, пишет «Лента.ру».

Тем не менее, в ходе прокурорской проверки и экспертизы в его высказываниях нашли «лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности».

