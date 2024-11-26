Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу иноагента Лазаревой

В ведомстве заявили, что в августе 2023 года Лазарева публично назвала допустимыми теракты на территории России при помощи беспилотников.

Лазареву заочно заключили под стражу, она находится в международном розыске.

Ранее Лазарева заявила, что статус иноагента мешает ей работать. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

