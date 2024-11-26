Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу иноагента Лазаревой
Столичной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по делу телеведущей Татьяны Лазаревой (признана в России иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которую обвиняют в оправдании терроризма. Материалы уголовного дела передали во 2-й Западный окружной военный суд, сообщила пресс-служба прокуратуры.
В ведомстве заявили, что в августе 2023 года Лазарева публично назвала допустимыми теракты на территории России при помощи беспилотников.
Лазареву заочно заключили под стражу, она находится в международном розыске.
Ранее Лазарева заявила, что статус иноагента мешает ей работать. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru