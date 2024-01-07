Прокуратура сообщила о восстановлении теплоснабжения в подмосковных домах

По данным ведомства, подача тепла восстановлена в более 400 многоквартирных домах. В них проживают свыше 110 тысяч человек.

Устранены последствия аварий в Солнечногорске, Химках, Щелково и других населенных пунктах Московской области.

В подмосковном Подольске 7 января возбудили уголовное дело после отключения тепла в микрорайоне Климовск. Без отопления остались жилые дома и социальные учреждения, напоминает «Радиоточка НСН».

