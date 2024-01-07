Прокуратура сообщила о восстановлении теплоснабжения в подмосковных домах

В Московской области восстановили теплоснабжение, нарушенное из-за аварии. Об этом в своем Telegram-канале сообщила региональная прокуратура.

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По данным ведомства, подача тепла восстановлена в более 400 многоквартирных домах. В них проживают свыше 110 тысяч человек.

Устранены последствия аварий в Солнечногорске, Химках, Щелково и других населенных пунктах Московской области.

В подмосковном Подольске 7 января возбудили уголовное дело после отключения тепла в микрорайоне Климовск. Без отопления остались жилые дома и социальные учреждения, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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