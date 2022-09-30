Прокуратура Санкт-Петербурга потребовала запретить движение «Весна»

В сообщении говорится, что организация «подрывает общественную безопасность и основы конституционного строя РФ», проводит незаконные публичные мероприятия, а её представители применяют насилие к правоохранителям.

«Выявлены признаки осуществления общественным объединением экстремистской деятельности... Движением создаются условия для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации в стране, формируется общественное мнение о необходимости смены власти в России», — отметили в прокуратуре.

Ранее прокуратура Москвы обратилась в суд с требованием признать экстремистскими песни рэпера Оксимирона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».