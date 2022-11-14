Прокуратура проверит смерть пациентки больницы в Комсомольске-на-Амуре
Прокуратура Комсомольска-на-Амуре контролирует проверку, проводимую по факту ненадлежащего обращения с пациенткой медицинского учреждения, сообщает «РЕН ТВ».
В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как женщина лежит на кушетке в приемном покое и мучается от боли. По словам снимавшего, с ней грубо обращался охранник медицинского учреждения. «Не дергайся, а то будешь на полу лежать», – заявил охранник, который начинает перемещать женщину от края. Кроме того, врачи якобы не спешили оказать ей помощь.
Вскоре пациентка скончалась в реанимации. Автор также пишет, что женщина оказалась в больнице после избиения.
Как заявили в Министерстве здравоохранения Хабаровского края, 40-летняя женщина скончалась с подтвержденным диагнозом «цирроз печени». В ведомстве отмечают, что пациентке провели необходимые обследования, в том числе СКТ. Также ее осмотрел нейрохирург.
При этом по факту действий охраны и персонала проводится служебное расследование.
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