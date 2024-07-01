Прокуратура проверит организацию детского конкурса красоты в Ростове-на-Дону
Прокуратура Ростовской области проверит на соответствие требованиям законодательства информацию о модельном конкурсе в Ростове-на-Дону, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство
Ранее в СМИ появилась информация о том, что участницы-подростки в рамках конкурса выходили на подиум в купальниках.
Как уточняет агентство, организаторы проводили два конкурса - «Детская супермодель России 2024» и «Лучшая модель Юга России». Первое соревнование между участницами от 4 до 14 лет откровенного дефиле не предусматривало. В купальниках на подиум вышли участницы второго конкурса в возрасте от 15 до 23 лет.
Организаторы уточняют, что к скандалу привели случайные фотографии девушек в купальниках на фоне баннера детского конкурса. На данный момент они ищут человека, который распространил фото, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru