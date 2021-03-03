Прокуратура проверит информацию о высадке в сугробы пассажиров на Алтае

В местном управлении железной дороги пояснили, что платформа для высадки рассчитана на восемь поездов, а в прибывшем поезде было 14 вагонов. Прокуратура отметила, что по правилам в таких ситуациях пассажиров дальних вагонов нужно высаживать через выходящие на платформы вагоны состава.





