Прокуратура проверит информацию о высадке в сугробы пассажиров на Алтае

Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку информации о нарушении прав пассажиров поезда Абакан-Москва, которых высаживали прямо в снег за пределами пассажирской платформы, сообщает «Интерфакс».

Ранее в соцсетях опубликовали видео, где пассажиры поезда выходят из дверей вагона с багажом в глубокие сугробы.

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В местном управлении железной дороги пояснили, что платформа для высадки рассчитана на восемь поездов, а в прибывшем поезде было 14 вагонов. Прокуратура отметила, что по правилам в таких ситуациях пассажиров дальних вагонов нужно высаживать через выходящие на платформы вагоны состава.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроверкаАлтайПрокуратура
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