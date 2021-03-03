Прокуратура проверит информацию о высадке в сугробы пассажиров на Алтае
Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку информации о нарушении прав пассажиров поезда Абакан-Москва, которых высаживали прямо в снег за пределами пассажирской платформы, сообщает «Интерфакс».
Алтай. Наши дни. pic.twitter.com/ocygxlB49W— Почти СовФед (@fedsovetov) March 2, 2021
Ранее в соцсетях опубликовали видео, где пассажиры поезда выходят из дверей вагона с багажом в глубокие сугробы.
В местном управлении железной дороги пояснили, что платформа для высадки рассчитана на восемь поездов, а в прибывшем поезде было 14 вагонов. Прокуратура отметила, что по правилам в таких ситуациях пассажиров дальних вагонов нужно высаживать через выходящие на платформы вагоны состава.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru