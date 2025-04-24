Прокуратура объяснила 7,5 года колонии за кражу яиц в Петербурге

Жителю Санкт-Петербурга, неоднократно судимому Роману Гляхштейну, назначено 7 лет и 7 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом заявили в прокуратуре города, комментируя широкий общественный резонанс вокруг дела о краже 140 яиц из магазина, сообщает РИА Новости.

Как пояснили в ведомстве, срок определен по совокупности преступлений с учетом предыдущих приговоров. В частности, суд учел назначенное ранее наказание по делу о краже, рассмотренному Калининским районным судом 11 марта, а также непрекращенную судимость за незаконный оборот наркотиков.