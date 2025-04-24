Прокуратура объяснила 7,5 года колонии за кражу яиц в Петербурге

Жителю Санкт-Петербурга, неоднократно судимому Роману Гляхштейну, назначено 7 лет и 7 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом заявили в прокуратуре города, комментируя широкий общественный резонанс вокруг дела о краже 140 яиц из магазина, сообщает РИА Новости.

Как пояснили в ведомстве, срок определен по совокупности преступлений с учетом предыдущих приговоров. В частности, суд учел назначенное ранее наказание по делу о краже, рассмотренному Калининским районным судом 11 марта, а также непрекращенную судимость за незаконный оборот наркотиков.

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По данным прокуратуры, Гляхштейн был задержан после того, как в 4 часа утра 26 ноября 2023 года похитил из магазина на улице Маршала Тухачевского 14 упаковок куриных яиц на сумму 1,7 тысячи рублей.

За этот эпизод суд назначил ему 1,5 года лишения свободы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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