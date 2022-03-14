Прокуратура просит шесть лет колонии для экс-советника Росрыболовства по делу о $7 млн

Прокуратура просит приговорить к шести годам колонии бывшего советника главы Росрыболовства Юрия Хохлова за попытку продать должность в агентстве за семь миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Игоря Зубера.

По его словам, в качестве дополнительного наказания прокурор просит назначить экс-чиновнику штраф в размере 900 тысяч рублей.

Ранее Хохлову было предъявлено обвинение в совершении преступления по статье о покушении на мошенничество в особо крупном размере.