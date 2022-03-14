Прокуратура просит шесть лет колонии для экс-советника Росрыболовства по делу о $7 млн

Прокуратура просит приговорить к шести годам колонии бывшего советника главы Росрыболовства Юрия Хохлова за попытку продать должность в агентстве за семь миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Игоря Зубера.

По его словам, в качестве дополнительного наказания прокурор просит назначить экс-чиновнику штраф в размере 900 тысяч рублей.

Ранее Хохлову было предъявлено обвинение в совершении преступления по статье о покушении на мошенничество в особо крупном размере.

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Как полагает следствие, не ранее апреля 2016 года экс-чиновник, получив информацию о желании потерпевшего занять руководящую должность во вновь создаваемом подразделении Росрыболовства по Дальневосточному федеральному округу РФ, вступил с соучастниками в преступный сговор: Хохлов и его подельники убеждали мужчину, что смогут добиться указанного назначения. За свои услуги они запросили семь миллионов рублей.

В апреле 2018 года четверо фигурантов дела были осуждены и приговорены к реальным срокам лишения свободы, Хохлову же удалось скрыться на территории Кипра. Он был объявлен в международный розыск и 6 декабря 2020 года Хохлов был выдан правоохранительным органам России и доставлен в Москву.

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ТЕГИ:ГенпрокуратураМошенничествоРосрыболовство
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