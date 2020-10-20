Прокуратура просит не смягчать приговор Михаилу Ефремову

Прокуратура Москвы просит оставить приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в центре Москвы без изменения. Об этом сообщили в ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда.

Семья Ефремова отказалась от примирения с потерпевшими по делу о ДТП

Мосгорсуд во вторник, 20 октября, рассмотрит апелляционные жалобы на приговор Ефремову, сообщает RT.

Адвокат Сергей Жорин в эфире НСН рассказал, повлияет ли новое раскаяние актера на решение апелляционной инстанции.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МосгорсудГенпрокуратура РфМихаил Ефремов
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