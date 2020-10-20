Прокуратура просит не смягчать приговор Михаилу Ефремову
20 октября 202010:40
Прокуратура Москвы просит оставить приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в центре Москвы без изменения. Об этом сообщили в ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru