Семья Ефремова отказалась от примирения с потерпевшими по делу о ДТП

Семья Михаила Ефремова отказалась от переговоров о примирении с потерпевшими по делу о ДТП, в котором погиб Сергей Захаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката потерпевших Александра Добровинского.

Ефремов исповедовался и причастился в храме СИЗО

По словам Добровинского, до 18 октября с защитой Ефремова велись переговоры о возможных действиях для максимального снижения срока артисту. В воскресенье по инициативе семьи Ефремова эти переговоры были закончены, заявил адвокат.

8 сентября Михаил Ефремов был признан виновным в пьяном ДТП со смертельным исходом. Пресненский суд Москвы приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Вдова, сын и брат погибшего Сергея Захарова, признанные потерпевшими подали гражданские иски о компенсации морального вреда и потребовали по 1 млн рублей.

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ФОТО: РИА Новости
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