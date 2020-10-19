Семья Ефремова отказалась от примирения с потерпевшими по делу о ДТП

По словам Добровинского, до 18 октября с защитой Ефремова велись переговоры о возможных действиях для максимального снижения срока артисту. В воскресенье по инициативе семьи Ефремова эти переговоры были закончены, заявил адвокат.

8 сентября Михаил Ефремов был признан виновным в пьяном ДТП со смертельным исходом. Пресненский суд Москвы приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Вдова, сын и брат погибшего Сергея Захарова, признанные потерпевшими подали гражданские иски о компенсации морального вреда и потребовали по 1 млн рублей.

