Первое уголовное дело об уклонении от мобилизации появилось в РФ
Первое в Российской Федерации уголовное дело об уклонении от мобилизации возбуждено в Пензе. Об этом сообщил юрист Павел Чиков. По его информации, подозреваемым стал 32-летний россиянин – он отказался подписывать повестку в военный комиссариат.
Мужчина задержан при силовой поддержке ОМОНа, он уже вторые сутки содержится в изоляторе временного содержания. По данным Чикова, дело расследует Зареченский межрайонный следственный отдел Следственного комитета по статье 328 Уголовного кодекса.
Адвокат подозреваемого подал прошение о прекращении уголовного преследования, ссылаясь на разъяснения, которые дал ранее Верховный суд РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Согласно его постановлению, данная статья может применяться только к тем, кто уклоняется от призыва на срочную военную службу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru