Прокуратура потребовала признать ФБК экстремистской организацией

Прокуратура Москвы подала иск о признании экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом), а также штабов оппозиционного политика Алексея Навального.

Прокуратура по результатам проверки пришла к выводу, что указанные организации создают условия «для изменения основ конституционного строя», включая использование сценария «цветной революции».

СМИ: Прокуратура проверит ФБК на экстремизм

В ведомстве также указали, что ФБК и штабы Навального признаны иностранными агентами, поэтому их деятельность на территории РФ является «нежелательной».

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Фото: epp.genproc.gov.ru
ТЕГИ:ЭкстремизмФонд Борьбы С КоррупциейАлексей НавальныйПрокуратура
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