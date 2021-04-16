Прокуратура потребовала признать ФБК экстремистской организацией
Прокуратура Москвы подала иск о признании экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом), а также штабов оппозиционного политика Алексея Навального.
Прокуратура по результатам проверки пришла к выводу, что указанные организации создают условия «для изменения основ конституционного строя», включая использование сценария «цветной революции».
В ведомстве также указали, что ФБК и штабы Навального признаны иностранными агентами, поэтому их деятельность на территории РФ является «нежелательной».
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