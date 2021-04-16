Прокуратура потребовала признать ФБК экстремистской организацией

Прокуратура Москвы подала иск о признании экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом), а также штабов оппозиционного политика Алексея Навального.

Прокуратура по результатам проверки пришла к выводу, что указанные организации создают условия «для изменения основ конституционного строя», включая использование сценария «цветной революции».