СМИ: Прокуратура проверит ФБК на экстремизм

Учрежденный политиком Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (включен Минюстом РФ в список иноагентов – НСН) сообщил, что прокуратура Москвы инициировала в его отношении проверку на предмет экстремизма. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на директора ФБК Ивана Жданова.

В качестве доказательств проверки Жданов в эфире «Навальный Live» на YouTube продемонстрировал ксерокопии документов, которые он назвал запросами прокуратуры.

Ранее экс-сотрудница ФБК в интервью Газете.ру обвинила организацию в нарушении корпоративной этики и заявила, что не стала бы там работать снова.

