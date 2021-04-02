СМИ: Прокуратура проверит ФБК на экстремизм
Учрежденный политиком Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (включен Минюстом РФ в список иноагентов – НСН) сообщил, что прокуратура Москвы инициировала в его отношении проверку на предмет экстремизма. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на директора ФБК Ивана Жданова.
В качестве доказательств проверки Жданов в эфире «Навальный Live» на YouTube продемонстрировал ксерокопии документов, которые он назвал запросами прокуратуры.
Ранее экс-сотрудница ФБК в интервью Газете.ру обвинила организацию в нарушении корпоративной этики и заявила, что не стала бы там работать снова.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+9 169 / сут.
Умерли
99 233+383 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+10 247 / сут.
- СМИ: Прокуратура проверит ФБК на экстремизм
- Пожар охватил 1,6 тыс. кв. м. кардиоцентра в Благовещенске
- СМИ: на Тайване при крушении поезда погибли 40 человек
- Объем в водохранилищах Крыма сократился в 1,7 раза за год
- Лукашенко заявил о давлении извне и призвал к интеграции с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru