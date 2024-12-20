Адвокат Шарлота назвал запрос гособвинения несправедливым
Адвокат российского певца Эдуарда Шарлота, Алексей Лапузин, сообщил «Газете.Ru», что гособвинитель запросил почти максимальное наказание по трем обвинениям для музыканта.
По его словам, такое требование является незаконным и несправедливым. Лапузин отметил, что на прениях гособвинитель отказался от обвинения Шарлота по статье об экстремизме и уничтожении паспорта, что в этих частях музыкант был фактически оправдан.
Однако по статьям о неуважительных сведениях о Дне Победы и о георгиевской ленте гособвинитель запросил фактически максимум — по 4 года и 11 месяцев на каждую статью, при максимуме в 5 лет. По статье об оскорблении чувств верующих гособвинитель предложил штраф в размере 299 тыс. рублей при максимуме в 300 тыс. рублей. Лапузин подчеркнул, что такие требования не являются ни законными, ни справедливыми.
Суд должен вынести приговор по делу 27 декабря. Адвокат отметил, что Шарлот надеется на справедливость суда и возможность освобождения, передает «Радиоточка НСН».
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