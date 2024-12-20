Адвокат Шарлота назвал запрос гособвинения несправедливым

Однако по статьям о неуважительных сведениях о Дне Победы и о георгиевской ленте гособвинитель запросил фактически максимум — по 4 года и 11 месяцев на каждую статью, при максимуме в 5 лет. По статье об оскорблении чувств верующих гособвинитель предложил штраф в размере 299 тыс. рублей при максимуме в 300 тыс. рублей. Лапузин подчеркнул, что такие требования не являются ни законными, ни справедливыми.

Суд должен вынести приговор по делу 27 декабря. Адвокат отметил, что Шарлот надеется на справедливость суда и возможность освобождения, передает «Радиоточка НСН».