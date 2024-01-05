Прокуратура Подмосковья начала проверку из-за проблем с отоплением в регионе

Прокуратура Московской области начала проверку из-за проблем с отоплением в регионе, сообщили в ведомстве.

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В ведомстве отметили, что из-за нарушений правил предоставления коммунальных услуг сотрудники прокуратуры вынесли представления руководителям ресурсоснабжающих организаций. В настоящий момент рассматривается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях.

Пик морозов в Московском регионе, по уверениям синоптиков, пришелся на 3-4 января. Днем установились температуры ниже 20 градусов мороза, ночью - ниже 25 градусов. К утру 4 января в столице было до -27,5 градусов, по области — до -35, отмечает «Радиоточка НСН». Суровые морозы стали серьезным испытанием для городских служб и местных жителей. Одни жалуются на отсутствие отопления, другие — на недостаточную подачу тепла.

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ФОТО: РИА Новости
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