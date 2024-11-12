Прокуратура подала иск против сделки с квартирой супруги Невзорова

Прокуратура Санкт-Петербурга подала иск с требованием признать сделку по продаже квартиры супругой журналиста Александра Невзорова (признан в РФ иноагентом), Лидией Невзоровой, своей матери, Наталье Колесниковой, недействительной. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

По данным прокуратуры, сделка купли-продажи является мнимой, и ведомство требует вернуть квартиру Лидии Невзоровой, а затем обратить ее в доход государства. Суд уже наложил арест на квартиру и назначил предварительное заседание на декабрь.

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2 июля Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга по иску прокуратуры признал журналиста Александра Невзорова и его супругу Лидию экстремистским объединением. Суд постановил изъять у них недвижимость, земельные участки и транспортное средство.

В список конфискованного имущества вошли три участка земли общей площадью менее 2,5 тыс. кв. м в поселке Лисий Нос, жилой дом, а также автомобиль Hyundai 2016 года. На данный момент супруги Невзоровы оспаривают это решение в суде, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Александра Невзорова
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