Прокуратура подала иск против сделки с квартирой супруги Невзорова

Прокуратура Санкт-Петербурга подала иск с требованием признать сделку по продаже квартиры супругой журналиста Александра Невзорова (признан в РФ иноагентом), Лидией Невзоровой, своей матери, Наталье Колесниковой, недействительной. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

По данным прокуратуры, сделка купли-продажи является мнимой, и ведомство требует вернуть квартиру Лидии Невзоровой, а затем обратить ее в доход государства. Суд уже наложил арест на квартиру и назначил предварительное заседание на декабрь.