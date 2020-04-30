Прокуратура по просьбе Володина проверит закупку масок по 425 рублей

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин обратился в прокуратуру Саратовской области с просьбой проверить сведения о закупке за счёт бюджета медицинских масок по 425 рублей за штуку. Об этом сообщается в аккаунте Instagram сторонников председателя нижней палаты парламента. Он был избран в Думу именно от этого региона.

Ранее стало известно, что на сайте госзакупок появилась информация, что на бюджетные средства будет приобретено 10 тысяч одноразовых нестерильных масок медицинского назначения по 425 рублей за единицу товара, отмечает RT. С 29 апреля в Саратовской области введён обязательный масочный режим. Их необходимо носить на улице, в общественных местах и в транспорте.

Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко уже отреагировал на обращение Володина и распорядился провести проверку по этим фактам. Заказчиком закупки выступает государственное учреждение «Саратовский аптечный склад».

