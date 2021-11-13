Прокуратура отреагировала на жалобу Уилана на сотрудника мордовской колонии
Из-за нарушения в обращении сотрудника мордовской колонии с осужденным за шпионаж американцем Полом Уиланои прокуратура внесла представление начальнику колонии № 17.
«Сотрудник ИК-17 при входе в здание административного штаба (...), проходя мимо осужденного Уилана (...), осуществил неправомерный контакт с данным осужденным путем касания правой рукой по плечу Уилана, проявив тем самым заносчивость и пренебрежительное отношение», - отмечается в ответе прокуратуры на жалобу защиты Уилана.
В результате в надзорном ведомстве рассматривают представление, внесенное прокуратурой, начальнику ИК-17.
Также известно, что прокуратура не выявила фактов применения насилия или спецсредств к Уилану.
Пол Уилан был задержан в декабре 2018 года в Москве по подозрению в шпионаже. Позднее суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.
«Препятствий для дальнейшего отбывания наказания осужденным Уиланом в ИК-17 не установлено», - сообщается в ответе осужденному.
Уточняется, что копия обращения адвокатов о применении к Уилану физического насилия направлена в районный отдел Следственного комитета «для проведения проверки и принятия процессуального решения», отмечает «Интерфакс».
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