Прокуратура отреагировала на жалобу Уилана на сотрудника мордовской колонии

«Сотрудник ИК-17 при входе в здание административного штаба (...), проходя мимо осужденного Уилана (...), осуществил неправомерный контакт с данным осужденным путем касания правой рукой по плечу Уилана, проявив тем самым заносчивость и пренебрежительное отношение», - отмечается в ответе прокуратуры на жалобу защиты Уилана.

В результате в надзорном ведомстве рассматривают представление, внесенное прокуратурой, начальнику ИК-17.

Также известно, что прокуратура не выявила фактов применения насилия или спецсредств к Уилану.

Пол Уилан был задержан в декабре 2018 года в Москве по подозрению в шпионаже. Позднее суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

«Препятствий для дальнейшего отбывания наказания осужденным Уиланом в ИК-17 не установлено», - сообщается в ответе осужденному.

Уточняется, что копия обращения адвокатов о применении к Уилану физического насилия направлена в районный отдел Следственного комитета «для проведения проверки и принятия процессуального решения», отмечает «Интерфакс».

