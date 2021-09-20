ФСИН: слова брата Уилана о применении к тому силы - провокация


Управление ФСИН по Мордовии, где отбывает срок осужденный за шпионаж американец Пол Уилан, прокомментировало заявления, что его ударили в здании администрации колонии, сообщает РИА Новости.

В Кремле не комментируют просьбы американца Уилана о помиловании

Там назвали сообщения провокационными. Как отмечают в управлении, Уилан прибыл в здание администрации колонии, чтобы поговорить по телефону, «который сотрудники ему любезно предоставили», а потому нарушений со стороны сотрудников в общении с осужденным не было.

Ранее адвокат Пола Уилана Ольга Карлова заявила, что брат гражданина США Дэвид Уилан написал ему об инциденте.

Напомним, в Кремле не стали комментировать информацию об обращениях к президенту России о помиловании американца Пола Уилана, осужденного в РФ по обвинению в шпионаже.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Песня
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