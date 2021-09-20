ФСИН: слова брата Уилана о применении к тому силы - провокация

Там назвали сообщения провокационными. Как отмечают в управлении, Уилан прибыл в здание администрации колонии, чтобы поговорить по телефону, «который сотрудники ему любезно предоставили», а потому нарушений со стороны сотрудников в общении с осужденным не было.

Ранее адвокат Пола Уилана Ольга Карлова заявила, что брат гражданина США Дэвид Уилан написал ему об инциденте.

Напомним, в Кремле не стали комментировать информацию об обращениях к президенту России о помиловании американца Пола Уилана, осужденного в РФ по обвинению в шпионаже.

