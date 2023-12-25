Прокуратура обжаловала штраф социологу Кагарлицкому
Гособвинение обжаловало приговор социологу Борису Кагарлицкому (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов), пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Второго Западного окружного военного суда.
Пресс-секретарь суда Ирина Жирнова подтвердила, что в инстанцию поступило апелляционное представление на приговор социологу.
Суд над Кагарлицким состоялся 12 декабря. Его оштрафовали на 609 тысяч рублей. Обвинение просило приговорить социолога к 5,5 года лишения свободы.
В июле 2023 года Федеральная служба безопасности (ФСБ) возбудила в отношении Кагарлицкого уголовное дело из-за его комментариев относительно взрыва на Крымском мосту в октябре прошлого года. Защита социолога настаивала, что он не оправдывал и не поддерживал терроризм, сообщает «Радиоточка НСН».
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