Прокуратура обжаловала штраф социологу Кагарлицкому

Пресс-секретарь суда Ирина Жирнова подтвердила, что в инстанцию поступило апелляционное представление на приговор социологу.

Суд над Кагарлицким состоялся 12 декабря. Его оштрафовали на 609 тысяч рублей. Обвинение просило приговорить социолога к 5,5 года лишения свободы.

В июле 2023 года Федеральная служба безопасности (ФСБ) возбудила в отношении Кагарлицкого уголовное дело из-за его комментариев относительно взрыва на Крымском мосту в октябре прошлого года. Защита социолога настаивала, что он не оправдывал и не поддерживал терроризм, сообщает «Радиоточка НСН».

