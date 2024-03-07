Прокуратура обжаловала приговор снявшим скальп с прохожего в Московской области
Прокуратура Московской области посчитала слишком мягким приговор хулиганам, которые сняли скальп с прохожего в Электростали. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошёл 9 июля 2023 года. Распивавшие спиртные напитки Илья Тайгуншоев и Зафар Разоков пристали к 19-летнему прохожему с зелёным ирокезом, порезали его ножом и отрезали скальп. Свои действия они объяснили алкогольным опьянением.
Суд приговорил каждого из хулиганов к лишению свободы на срок три года и шесть месяцев. Однако в в прокуратуре решили, что наказание является недостаточным.
«В связи с мягкостью назначенного наказания государственным обвинителем прокуратуры г. Электростали на приговор суда внесено апелляционное представление», - заявили в прокуратуре Подмосковья.
Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал мужчину, который грубо отчитал 12-летнего подростка и обозвал его из-за знака Z на одежде. Однако прокуратура с приговором не согласилась и обжаловала решение суда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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