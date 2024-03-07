Прокуратура обжаловала приговор снявшим скальп с прохожего в Московской области

Инцидент произошёл 9 июля 2023 года. Распивавшие спиртные напитки Илья Тайгуншоев и Зафар Разоков пристали к 19-летнему прохожему с зелёным ирокезом, порезали его ножом и отрезали скальп. Свои действия они объяснили алкогольным опьянением.

Суд приговорил каждого из хулиганов к лишению свободы на срок три года и шесть месяцев. Однако в в прокуратуре решили, что наказание является недостаточным.

«В связи с мягкостью назначенного наказания государственным обвинителем прокуратуры г. Электростали на приговор суда внесено апелляционное представление», - заявили в прокуратуре Подмосковья.

Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал мужчину, который грубо отчитал 12-летнего подростка и обозвал его из-за знака Z на одежде. Однако прокуратура с приговором не согласилась и обжаловала решение суда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

