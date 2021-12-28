Прокуратура обвинила «Мемориал» в искажении памяти о Великой Отечественной войне

Между тем, как подчеркнул прокурор, «Мемориал» не обращался к ним за реабилитацией осужденных. «Мы вынуждены наблюдать за попытками реабилитировать нацистских преступников. Это потому, что кто-то за это платит — и это подлинная причина, почему "Мемориал" так тщательно борется против того, чтобы открыто называть себя иноагентом», - заявил представитель ведомства.

В ноябре Генпрокуратура и прокуратура Москвы потребовали ликвидировать сразу две структуры организации. Одно заявление направлено на рассмотрение в Верховный суд (о ликвидации «Международного мемориала»), другое - в Мосгорсуд против правозащитного центра «Мемориал» (организация также признана иноагентом в РФ). Рассмотрение второго дела назначено на 29 декабря.

Прокуратура ссылается на систематическое неуказание статуса иноагента обеими организациями. Также ведомство нашло в деятельности ПЦ оправдание террористических и экстремистских организаций.

Международный «Мемориал» занимается исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. ПЦ «Мемориал» осуществляет юридическую поддержку, помощь беженцам и политзаключенным.

Ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» немецкий политолог Александр Рар рассказал, как в Германии относятся к «Мемориалу».

«В немецком обществе считают, что, так как Германия вышла из нацизма, Россия тоже должна очищаться через знание своей негативной части истории и выходить из коммунистического прошлого, которое тоже было тоталитарным. Поэтому немцы поддерживают «Мемориал» как организацию», - сказал Рар.

