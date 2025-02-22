Прокуратура обнаружила нарушения в московском кафе с минипигами
Прокуратура выявила нарушения в московском антикафе с минипигами, расположенном на Проспекте Мира. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Уточняется, что проверка установила несоблюдение требований по использованию животных в культурно-зрелых целях и санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений, а также нарушения прав потребителей.
На момент проверки в подвальном помещении обнаружили восемь минипигов.
Ранее первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов призывал проверить антикафе с минипигами в Москве на наличие лицензии. По его словам, таким животным необходимы определенные условия содержания, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru