Прокуратура обнаружила нарушения в московском кафе с минипигами

Прокуратура выявила нарушения в московском антикафе с минипигами, расположенном на Проспекте Мира. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Уточняется, что проверка установила несоблюдение требований по использованию животных в культурно-зрелых целях и санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений, а также нарушения прав потребителей.

На момент проверки в подвальном помещении обнаружили восемь минипигов.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов призывал проверить антикафе с минипигами в Москве на наличие лицензии. По его словам, таким животным необходимы определенные условия содержания, напоминает «Радиоточка НСН».

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Фото: epp.genproc.gov.ru
ТЕГИ:КафеЖивотныеМосква

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