Прокуратура обнаружила нарушения в московском кафе с минипигами

Уточняется, что проверка установила несоблюдение требований по использованию животных в культурно-зрелых целях и санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений, а также нарушения прав потребителей.

На момент проверки в подвальном помещении обнаружили восемь минипигов.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов призывал проверить антикафе с минипигами в Москве на наличие лицензии. По его словам, таким животным необходимы определенные условия содержания, напоминает «Радиоточка НСН».

