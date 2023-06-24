Прокуратура напомнила об ответственности за распространения фейков во время КТО
24 июня 202316:48
Московская прокуратура напомнила о последствиях и наказании за публикацию фейков во время проведения режима контртеррористической операции в столице.
«Предупреждаем [...] о недопустимости искажения официальных сведений и распространения любым способом недостоверной информации», - говорится в сообщении прокуратуры в официальном Telegram-канале.
В случае выявления нарушений в отношении ответственных лиц будут приняты предусмотренные законом меры, в том числе уголовная ответственность.
Ранее днем Замглавы Росгвардии по ДНР заявил, что «Вагнер» планирует захват Краснодара. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru