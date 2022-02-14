Прокуратура начала проверку факта доставки больного до скорой на тракторе

Прокуратура Тверской области проводит проверку после публикации с социальных сетях видео о том, как из-за нечищенных дорог больного до скорой везли на ковше трактора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

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Отмечается, что ролик снят в одной из деревень Бежецкого района. На кадрах видно, как трактор везет в ковше несколько человек по заснеженной дороге. Машина скорой помощи на видео не попала.

Автор видео рассказал, что лежачего больного до врачей помог довести местный фермер.


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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ТверьСкорая Помощь
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