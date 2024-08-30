Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу Панина
Московская прокуратура подтвердила утверждение обвинительного заключения по уголовному делу в отношении Алексея Панина (признан в РФ иноагентом), сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Дело будет передано во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения. Ведомство уточнило, что Панин заочно арестован и объявлен в международный розыск.
Ранее прокуратура информировала о завершении следствия по делу Панина, которому инкриминируется публичное оправдание терроризма.
В октябре 2022 года он опубликовал сообщения, содержавшие признаки одобрения теракта на Крымском мосту, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru