Актеру Панину грозит до семи лет колонии за оправдание терроризма

По данным ведомства, основанием для возбуждения уголовного дела стали сообщения актёра, которые он разместил в интернете в октябре 2022 года. В них он одобрил террористический акт на Крымском мосту.

Отмечается, что в этих публикациях содержится «совокупность лингвистических и психологических признаков оправдания теракта».

В ведомстве добавили, что расследование уголовного дела завершено.

Ранее Гагаринский районный суд города Москвы заочно арестовал Панина по статье о публичном оправдании терроризма, сообщает RT.

