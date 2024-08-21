Актеру Панину грозит до семи лет колонии за оправдание терроризма

Актёра Алексея Панина (признан в РФ иноагентом, включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) может на семь лет отправиться в колонию по статье об оправдании терроризма. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

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По данным ведомства, основанием для возбуждения уголовного дела стали сообщения актёра, которые он разместил в интернете в октябре 2022 года. В них он одобрил террористический акт на Крымском мосту.

Отмечается, что в этих публикациях содержится «совокупность лингвистических и психологических признаков оправдания теракта».

В ведомстве добавили, что расследование уголовного дела завершено.

Ранее Гагаринский районный суд города Москвы заочно арестовал Панина по статье о публичном оправдании терроризма, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:Крымский МостУголовное ДелоТерроризмАлексей Панин

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